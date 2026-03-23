telecinco.es 23 MAR 2026 - 13:30h.

Durante esta semana, los concursantes recibirán cheques gasolina

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Como en cada programa, Carlos Sobera y Tania Medina han hecho su espectacular entrada en el plató de 'El precio justo', pero hoy es un día especial, a partir de hoy y durante toda la semana, el concurso pone en marcha '¡A repostar!', una iniciativa que permitirá que los concursantes ganen cheques de combustible.

Carlos Sobera ha explicado el por qué de la nueva iniciativa: ''Hoy es un día súper especial, esto es un surtidor'', dice el presentador señalando el atrezo del plató y continúa: ''Dadas las circunstancias por las que está atravesando el país, en 'El precio justo' hemos pensado 'vamos a echar una mano a todos los concursantes''.

''Así que, los concursantes que bajen aquí a pujar, y que ganen su puja, van a recibir como añadido a lo que consigan un cheque gasolina por valor de 150 euros ¡Un cheque gasolina! Porque ¿Qué necesita este país? ¡Gasolina!'', grita el presentador y el público le acompaña.

¿En qué consiste la acción?

Durante estas entregas especiales del concurso, cada concursante que gane las pujas del programa obtendrá un cheque-carburante de 150 euros que se sumará a los 100 euros que ya reciben si aciertan el precio justo del artículo, es decir, tienen la posibilidad de hacerse hasta con 250 euros.

Además, si el concursante que llegue a la final del concurso consigue llevarse el escaparate final, ganará un cheque-carburante de 3.000 euros que se sumará al valor de los premios del escaparate.