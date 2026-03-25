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Ylenia Padilla reaparece y rompe su silencio con una entrevista en '¡De viernes!': ''He vuelto a mi fe en Jesús''

Ylenia Padilla reaparece y rompe su silencio con una entrevista en '¡De viernes!': ''He vuelto a mi fe a Jesús''
Ylenia Padilla. Telecinco.es
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Ylenia Padilla lleva años alejada de los medios, pero ahora ha dado un paso al frente y ha decidido romper su silencio. Por primera vez en mucho tiempo, la que fuera concursante de 'GH DÚO', concede una entrevista y lo hace en '¡De viernes!'.

¿Qué le llevó a abandonar la televisión y alejarse de los focos?, en este avance de la esperada entrevista, Ylenia asegura que ''ya no podía aguantarlo más'' y que ''no estaba feliz''. Además, revela en quién se ha apoyado durante estos cinco años: ''He vuelto a mi fe en Jesús''.

No te pierdas una de las entrevistas más esperadas, el viernes 27 de marzo a las 21:45h, en Telecinco.

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