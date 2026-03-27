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La boda entre Gabriela y Escarlin no terminó a lo grande, como suele ser habitual en estos eventos tan simbólicos. Más bien, sucedió lo contrario: las familias de una y otra terminaron enfrentadas en una pelea física que se saldó con el distanciamiento de Gabriela de todos sus seres queridos.

"Acabó todo tan mal que llegó una ambulancia y la policía", relata Nerea, hermana de esta. Hay dos versiones sobre el mismo episodio.

Por un lado, está la de Nerea, quien afirma que todo comenzó cuando el hermano de Escarlin "saltó de malas maneras" y "faltándole el respeto" hacia su tío, quien le había aconsejado a su hermana que pusiese fin a la celebración por el estado de embriaguez en el que se encontraba. Esto terminó desmbocando en agresiones a las que se acabaron uniendo más miembros.

Pero hay más. Según la misma versión, el otro hermano de Gabriela se quedó "encerrado en el portal" con su pareja y más familiares de Escarlin, quienes "se lanzaron" hacia él. Desde aquél día que debía servir para celebrar el amor, Gabriela y Nerea no se hablan.

Gabriela y Escarlin vieron cómo sus familias se peleaban en su boda: "Destrozaron ese día tan bonito"

Por otro lado, la versión de las novias no difiere mucho. Escarlin considera que la responsabilidad de la pelea es principalmente de la familia de su mujer. Mientras, Gabriela reconoce que ambas tiene culpabilidad aunque aclara el origen de la trifulca. "Mi padre le dio un puñetazo a mi cuñado, estaba muy alterado. Mi cuñado salió corriendo y todos los hombres a por él", relata.

Nerea, Gabriela y Escarlin han hablado del conflicto en 'El diario de Jorge'. La primera le ha recomendado a su hermana que lo mejor sería conversar de una vez con sus padres, con los que no se habla desde aquél día. "Tocará hacerlo", ha dicho Gabriela.