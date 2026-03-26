Lara Guerra 26 MAR 2026 - 21:31h.

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Rafael y Paloma, de 72 y 70 años llegan hasta 'El diario de Jorge' por un precioso motivo, su nieto quiere darles una sorpresa, pero no lo va a hacer solo; aparece con un invitado muy especial, Juanra Bonet es el encargado de entregar el esperado mensaje.

Los invitados se sentaban junto a Jorge Javier sin saber lo que les esperaba. De primeras, el matrimonio le cuenta al presentador que llevan juntos 50 años y que han tenido algún que otro momento de bajón; sin embargo el hombre asegura que con paciencia han solucionado cada momento. Tras esto, Jorge Javier les pregunta si sospechan de alguna persona que ha podido traerles hasta aquí; a lo que ellos sin pensarlo dos veces niegan con la cabeza. En este momento entra...¡Juanra Bonet! Y lo hace con una caja sorpresa como las de su programa: '¡Allá tú!'

Entre aplausos, el presentador se sienta junto a los invitados y comunica el motivo por el que está en el plató: "Yo venía aquí por otro motivo, pero estaba escuchando su historia y he pedido permiso para entrar. Estoy emocionado porque sé porque estáis aquí y quería colaborar. Sabéis que en esta caja a veces tiene mucho o poco dinero, pero esta vez trae algo simbólico". En este momento, el presentador les hace entrega de la caja para que descubran el esperado mensaje.

Su nieto se emociona después de mandar el mensaje a sus abuelos

"Abuelos, gracias por creer en mi y por ayudarme a llevar la cola con orgullo, incluso cuando todos dudaban. Gracias por darme fuerza cuando me sentía inseguro y enseñarme que la pasión es lo más importante. Todo lo que he logrado es gracias a vosotros".