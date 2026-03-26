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Loli ha hecho un llamamiento en 'El diario de Jorge' para dar con Manuel Robles, un gaditano de 65 años.

Su historia se remonta a lo que hizo su madre antes de que naciese ella. Tuvo un encuentro sexual con un feriante, aunque nunca llegó a saberlo. Fruto de ese 'affaire' nació Loli, que creció con las sospechas de pensar que Miguel no era su verdadero padre.

"Cuando lo conoció tenía 28 años ella y él 17"

Sus familiares solían decirle que existían sospechas de que ella era hija de otro hombre. Y cada vez que Loli se lo preguntaba a su madre, esta se lo negaba. Hasta que un buen día decidió que la historia debía ver luz.

Cuando su madre se puso enferma, y existía un precioso acercamiento entre ambas, decidió contarle por fin a Loli la verdad. "Me dijo que se llamaba Manuel Robles. Cuando lo conoció tenía 28 años ella y él 17", dice.

Loli ha lanzado un mensaje para dar con la persona que busca. "Si alguien supiera de él o de mi historia, si tuviera algún dato más para poder saber de él, que se ponga en contacto con el programa", ha compartido como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.