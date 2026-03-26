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En 'El diario de Jorge' todo puede pasar. Hay casos como el de Gloria, que terminan sabiendo que tienen una familia biológica que no conocía. Pero también existen duros testimonios como el de Verónica, que supo en directo que su padre no era el biológico y ahora está intentando descubrir quién lo fue.

La historia de Janet y Tahila

Janet ha venido al programa de Telecinco dispuesta a saber si su 'prima' Tahila es su hermana biológica. La joven ha contado su dura historia.

Sus padres se separaron y su protegnitor empezó a tener al poco tiempo una relación con otra mujer que estaba embarazada a ojos de la familia de su madre. "Para mi familia paterna, no", aclara.

Tal y como explica ella misma, Janet ha crecido con la idea de que no era hija de su padre, porque en ese caso se habría producido una infidelidad. Pero, al morir este, Tahila se quedó con su tía, quien la adoptó y se hizo cargo de ella.

Janet también creció con otra tía después de fallecer sus dos padres. "Podemos ser hermanas biológicas por parte de padre, que es lo que piensan", relata en el programa de Telecinco. Ambas han acordado hacerse una prueba de ADN para terminar por fin resolviendo la duda. "Necesitamos saber la verdad", dice Janet.