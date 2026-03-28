telecinco.es 28 MAR 2026 - 13:56h.

Tania Medina aplaude el comentario de un concursante de 'El precio justo'

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Lucas es el primer concursante en el programa de 'El tiempo justo' de este sábado. Debe jugar a 'El precipicio' y acercarse así, lo máximo posible, al precio justo de varios artículos. En primer lugar, debe adivinar el precio de unas gafas para eclipse solar que la propia Tania Medina se prueba para que las pueda ver bien.

Mientras comenta con sus amigos cuál podría ser el precio de estas gafas (él cree que tiene poco valor porque son de papel), Tania Medina se coloca las gafas y Carlos Sobera comenta lo siguiente: "Fíjate en tu novia con esas gafas". Tras estas palabras, Lucas reacciona rápido y estas es su respuesta:

"A mi novia le quedarían mejor", es su comentario. Tania Medina no ha podido obviar estas palabras de Lucas y tiene algo que decir al respecto: "Punto para él, muy bien. Ahí ha estado rápido, eh. A mí me ha ganado igual, muy bien. Ha estado muy bien", ha comentado al respecto.