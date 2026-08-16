Las personas que alertaron al 112 explicaron que como consecuencia del impacto este niño se encontraba inconsciente

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VizcayaUn niño de 10 años se encuentra herido de gravedad tras ser atropellado por un tractor en el municipio burgalés de Espinosa de los Monteros, desde donde fue evacuado el sábado por la noche al Hospital de Cruces, en Barakaldo (Vizcaya). Este domingo el Ayuntamiento del municipio burgalés expresó en un comunicado sus condolencias a la familia y allegados del niño, y convocó para mañana un minuto de silencio en el lugar en el que ocurrió el accidente.

Sin embargo, a última hora de la tarde fuentes vecinales han explicado a EFE que ese minuto de silencio ha quedado desconvocado porque el niño sigue ingresado en estado grave en el hospital vizcaíno.

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El niño acabó inconsciente tras el atropello

El Servicio de Emergencias 112 ha explicado que el atropello se produjo en torno a las diez y media de la noche del sábado en la plaza Sancho García de este municipio del norte de la provincia de Burgos, cerca del límite con País Vasco. Las personas que alertaron al 112 explicaron que como consecuencia del impacto este niño se encontraba inconsciente.

Las fuentes vecinales han explicado que, al parecer, el niño cruzó la calle en un momento en el que se encontraban en la plaza dos autobuses para trasladar a jóvenes a un pueblo de al lado que está en fiestas, sin observar el conductor del tractor por dónde cruzaba el menor.

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Ante esta situación, fueron movilizados agentes de la Guardia Civil y profesionales de Emergencias Sanitarias, aunque finalmente el menor fue trasladado al vizcaíno Hospital de Cruces.