Equipo Outdoor 16 AGO 2026 - 12:00h.

Críticas a Álvaro Rubio, de 'La isla de las tentaciones', por pasar por el quirófano por una liposucción

El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido con sus seguidores el resultado de su nuevo tratamiento para aclarar el color de sus ojos

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Álvaro Rubio ha vuelto a sorprender a sus seguidores con un nuevo cambio en su imagen. El exconcursante de 'La isla de las tentaciones', que ya pasó por quirófano para eliminar grasa de su abdomen y flancos, ha confirmado que se ha sometido un tratamiento para cambiar el color de sus ojos, mostrando el resultado en una nueva publicación.

"Efectivamente, estuve haciendo el tratamiento que aclara mi color de ojos, y así están actualmente", ha confesado el manchego, compartiendo una imagen de su ojo ya en un tono azul, muy alejado del marrón oscuro que lucía en sus fotos más antiguas. El contraste entre el antes y el después no ha pasado desapercibido entre sus seguidores.

No es el primer rostro conocido del universo Mediaset que recurre a este tipo de intervención. Gloria Camila también confirmó haber pasado por la misma técnica, pasando de tener los ojos marrones a un tono miel. El procedimiento, conocido como queratopigmentación, consiste en introducir un pigmento biocompatible en el estroma de la córnea, logrando así aclarar el color del iris de forma permanente.

En España, el precio de este tipo de intervenciones suele oscilar entre los 3.000 y los 8.000 euros, dependiendo de la clínica, la tecnología láser empleada y el tono elegido, siendo los colores más exóticos, como el turquesa o el plata, los que más encarecen el resultado final. La operación en sí es rápida, con una duración de entre 30 y 45 minutos bajo anestesia local en gotas, y suele considerarse indolora, aunque el tiempo de recuperación completo puede prolongarse hasta varias semanas.

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El cambio de Álvaro resulta especialmente llamativo si se compara con las imágenes que compartía durante su paso por el reality, donde lucía un color oscuro prácticamente marrón en ambos ojos. Ahora, en sus últimas publicaciones, el iris presenta un tono azul mucho más claro, con matices que varían según la luz, un contraste que ha hecho que muchos de sus seguidores tarden unos segundos en reconocerlo en las nuevas fotografías.

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Se trata de una intervención cada vez más popular entre quienes buscan un cambio de mirada duradero, sin depender de lentillas de colores. Sin embargo, no está exenta de debate dentro de la comunidad médica: algunos oftalmólogos advierten de que este tipo de procedimientos podría complicar futuras cirugías oculares que fueran necesarias más adelante, ya que se trata de una intervención irreversible.

Álvaro, que en el pasado también recurrió a otros retoques estéticos como una masculinización facial con ácido hialurónico, no ha dudado en compartir este nuevo cambio con total naturalidad, sumando así un capítulo más a la evolución de su imagen desde que se dio a conocer en el reality.