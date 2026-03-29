El vacile de la banquera de '¡Allá tú!' a Juanra Bonet durante una llamada

Disfruta en 'Mediaset Infinity' de todos los programas de '¡Allá tú!'

Compartir







Mojo Picón (Las Palmas) es el concursante de '¡Allá tú!' de este domingo. Tiene 34 años y trabaja como policía nacional en Valencia. La altura de este concursante es bastante considerable y, al inicio del programa, se ha vivido un divertido momento al verse en comparación con la estatura de Juanra Bonet.

El concurso avanza y Mojo Picón, junto a su novia, abren las primeras cajas. Durante la primera llamada de la banquera al presentador del programa, se produce una divertida situación debido al vacile que ha empleada la banquera al otro lado d ela línea telefónica.

La llamada de la banquera a Juanra Bonet

La banquera se pone en contacto con Juanra Bonet antes de tiempo (aún faltan por abrir dos cajas para que se produzca esta primera llamada) y por eso el presentador se extraña tanto. Pero pronto Juanra descubre que el motivo de la llamada de la banquera no es otro que reírse de él.

"¿Disculpe? Me está diciendo la banquera que me ve muy ridículo a tu lado porque me ve muy bajito. ¿En serio está usted llamando para esto?", son las palabras de Juanra al aparato, que comparte con todos lo que le está trasladando la banquera al otro lado de la línea.

Para rematar, la banquera le hace a Juanra Bonet una oferta y ahondar así en su mofa: "Mi oferta es que pida un cojín para estar más alto y me cuelga", desvela el presentador del concurso. Dicho y hecho, en seguida entra un trabajador al plató para darle un cojín con forma de huevo frito al presentador.