telecinco.es 29 MAR 2026 - 14:12h.

El momentazo entre madre e hija en el programa de este domingo

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Verónica es una de las concursantes del programa de este domingo. Juega para ganar un premio en 'El precio justo' y se encuentra debatiendo con su hija, presente entre el público del plató. Pero como madre e hija están hablando a voces, Carlos Sobera propone que la hija baje hasta el plató para ayudar a su madre.

Cuando el presentador de 'El precio justo' le pregunta a Verónica que cómo se llama su hija, esta responde que Thalía. En este momento, Carlos Sobera le pide a la joven que cante algo, pero ella responde que no porque se le da "como el culo".

Ato seguido, Verónica reacciona al comentario de su hija y le reprende que hable bien mientras que la chica se ríe y s etapa la boca, consciente de lo que acaba de decir.