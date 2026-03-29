Got Talent 29 MAR 2026 - 01:00h.

Descubre quiénes son los 4 primeros finalistas de la undécima edición de 'Got Talent España'

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Máxima tensión en la primera semifinal de la undécima edición de ‘Got Talent España’ a la hora de conocer a los primeros finalistas. 12 artistas se han subido al escenario para darlo todo para convencer a público y jurado e intentar conseguir una plaza en la gran final. ¿Quiénes serán los cuatro primeros finalistas?

Sebas Guillem, pase de oro de Santi Millán

Este año, Santi Millán tiene un pase de oro extra en semifinales. El presentador de ‘Got Talent’ podría entregarlo cuando quisiera, en cualquiera de las cuatro semifinales, pero no ha podido resistirse tras quedar cautivado por el talento de Sebas Guillem, el cantante que ya, en su día, consiguió el primer pase de oro de la edición en audiciones. Fue Paula Echevarría quien se lo dio y ahora es Santi quien cae rendido a sus pies tras una emotiva actuación.

Geneviève Côté, pase de oro de Carlos Latre

Carlos Latre es el encargado de otorgar el primer pase de oro del jurado en esta primera semifinal. Su elegida ha sido Geneviève Côté, cuyo show impostando sonidos ha impresionado a todos. Esta artista continúa enamorando con sus voces de animales e imitando sonidos de la naturaleza.

D'art Espectáculos y Nacho Samena, elegidos por público y jurado

Al final de esta primera semifinal de ‘Got Talent’, llegaba el momento más decisivo. Santi Millán dice, de manera aleatoria, el nombre de los cuatro artistas más votados por el público presente en el teatro: Paula Marijuan, D’art Espectáculos, Nacho Samena y Martín Savi.

El más o los más votados pasan directamente a la final y han sido… ¡D’art Espectáculos! Este grupo de acróbatas ha conquistado al público con una actuación en la que se han jugado la vida desafiando a la gravedad. Sin duda alguna, ha sido un show de lo más aplaudido por sus saltos imposibles.

Después, el jurado de ‘Got Talent’ ha tenido que elegir al último finalista de la noche. Para ello, han tenido que votar de manera individual. Carlos Latre ha votado por Nacho Samena, Lorena Castell ha escogido también a Nacho Samena y Risto Mejide se ha decantado por Paula Marijuan.

Llegados a este punto, el voto de Paula Echevarría podría ser decisivo o provocar un empate y que fuese el voto popular el que lo deshiciera. Finalmente, la actriz ha votado por Martín Savi, lo que hace que Nacho se convierta en el tercer finalista. El mago ha conquistado a todos con un gran show de magia.