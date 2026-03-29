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Risto Mejide, decepcionado con su pase de oro: "Soy incapaz de pedir al público que te vote"

Risto Mejide, decepcionado con su pase de oro: "Soy incapaz de pedir al público que te vote" Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 189
La tristeza de Risto Mejide con su pase de oro.. telecinco.es
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Hace tan solo unas semanas, Risto Mejide otorgaba su primer pase de oro de audiciones a Chap Magic, un mago que le cautivó con su show de magia. Ahora, este joven argentino se juega su pase a la final en la primera semifinal de la undécima edición de ‘Got Talent España’, pero su actuación no logrado el nivel que requería el jurado.

Chap Magic lo ha dado todo y nos ha regalado un gran show de magia, pero no ha convencido a todo el jurado. Paula Echevarría confiesa haberse quedado algo fría con su actuación, pues se esperaba mucho más después de lo que vio de él en audiciones. Después, ha llegado el turno de la valoración de Risto Mejide, quien se ha mostrado algo decepcionado con el que fue su pase de oro en las quintas audiciones.

La actuación de Chap Magic en la primera semifinal Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 201
La actuación de Chap Magic en la primera semifinal

Las palabras de Risto Mejide para Chap Magic en la semifinal de ‘Got Talent’

“Siento una profunda tristeza”, han sido las primeras palabras de Risto Mejide que, rápidamente, han captado la atención de todos. “Yo me paso todo el espectáculo tratando de no ver los trucos y los he visto todos. Y tengo un problema con eso”, ha sido parte de su inesperada confesión.

“Yo esta noche quería pedirle al público que te votase y que llegaras a la final y hacer algo muy encendido y soy incapaz de hacerlo. Esta noche no vas a pasar a la final, Chap”, ha añadido Risto Mejide, visiblemente triste y dolido por tener que dar una valoración tan dura como esa.

Por su parte, Chap Magic ha encajado esta dolorosa valoración muy bien: “Gracias igual por haberme hecho llegar hasta acá”. “Te juro que me sabe muy mal porque eres un tío, coincido con lo que te han dicho mis compañeros, que desprendes buen rollo, muy buena onda, y el mundo del espectáculo, y el mundo en general, necesita ese buen rollo… pero, tío, hoy no ha salido”, ha añadido finalmente Risto.

Así fue la actuación de Chap Magic en audiciones

Chap Magic deja impresionado a Risto Mejide con su magia y consigue su pase de oro en 'Got Talent España' Got Talent Temporada 11 Top Vídeos 83
Chap Magic deja impresionado a Risto Mejide con su magia y consigue su pase de oro en 'Got Talent España'
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