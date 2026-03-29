Got Talent 29 MAR 2026 - 00:40h.

Sebas Guillem consigue el pase de oro de Santi Millán en la primera semifinal de 'Got Talent España'

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Hace unas semanas, Sebas Guillem consiguió el primer pase de oro de la undécima edición de ‘Got Talent España’. Fue Paula Echevarría quien se lo dio al considerar que Risto Mejide se lo iba a quitar. Ahora, este cantante llega a la primera semifinal ‘Got Talent’ con uno nuevo show que ha gustado tanto que ha conseguido ¡otro pase de oro!

Santi Millán tiene un gran regalo en esta edición de ‘Got Talen España’: un pase de oro para dar al semifinalista que quiera. Tiene que pensárselo mucho, pues tiene cuatro semifinales por delante para poder darlo… pero la actuación de Sebas Guillem le ha gustado tanto que el presentador no ha dudado mucho.

En cuestión de diez minutos, Sebas Guillem fue capaz de hacernos reír y emocionarnos con su música en las primeras audiciones. Detrás de esta persona tan feliz, hay una persona con una gran sensibilidad que esconde un dolor que, cuando se comparte a través del talento, ocurren siempre cosas mágicas, según dijo Risto Mejide en su momento.

Sebas Guillem, pase de oro de Santi Millán en la primera semifinal

Sebas Guillem ha vuelto a enamorar a público y jurado con su voz con un tema propio. Tras su actuación, Paula Echevarría pide la palabra y clama que Segas Guillem tiene que ganar ‘Got Talent España’. Él, por su parte, agradece el empujón que le dio Paula en su momento al otorgarle su pase de oro, el cual le ha llevado directamente hasta aquí.

Pero ha sido Santi Millán quien le ha dado un nuevo empujón a Sebas Guillem enviándole directamente a la final de ‘Got Talent’ al darle su pase de oro. Antes de esto, le ha pedido a Sebas que le cante a Paula Echevarría más cerca. Después de vivir este momento tan íntimo y mágico, Santi Millán ha pulsado el botón dorado: “Es mejor que nosotros”, ha expresado el presentador del programa.

Así fue la actuación de Sebas Guillem en audiciones