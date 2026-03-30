Lara Guerra 30 MAR 2026 - 21:41h.

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María tiene 24 años, llega desde Valencia y tiene ganas de expresar una gran injusticia a la que se expuso su sobrina. Ella es también valenciana y se vistió de fallera, sin embargo, toda su ilusión se vio destruida tras recibir muchos comentarios racistas.

En primer lugar, María ha contado brevemente lo que le ha ocurrido a su sobrina al vestirse de fallera: "Nacimos en Valencia y como toda valenciana era su gran sueño. Nos dio una sorpresa a toda la familia porque le costó cumplirlo por cuestiones económicas, no es nada barato. Aquel día subí un video a tiktok e igual que hubo comentarios buenos, también llegaron los malos; me decían que si era el socarrat, el conguito fallero...cogieron el vídeo y lo subieron a muchas plataformas, miles y miles de comentarios"

Asimismo, explica que "una ONG cogió el vídeo y tuvo que cerrar los comentarios porque eran fuera de tono. Nosotras a este nivel nunca habíamos vivido nada así. Mi sobrina al principio respondía a los comentarios pero al extenderse en Instagram al final ella se plantea si volver a vestirse; sin embargo tiene una buena familia y amigos que la animaron".

Evelyn se reencuentra con María en plató

Momentos previos al reencuentro, la protagonista escuchaba en pantalla el mensaje de su tía: "Evelyn, trata de borrar de tu cabeza todo el odio porque el amor siempre es más poderoso. Has recibido comentarios maravillosos, quédate con lo bueno y levántate más fuerte que nunca. Tienes a muchísima gente que te quiere y que te apoya. Estamos muy orgullosos de ti"

Evelyn no conseguía contener las lágrimas al escuchar el preciado mensaje de su tía y confesaba que estaba "muy agradecida". Tras esto, ambas se reencontraban y María le expresaba lo orgullosa que está de ella.

Después de dejar a toda la audiencia completamente conmocionados, Jorge Javier lanzaba un preciado mensaje a Evelyn: "Ni un paso atrás, eh. No lo vas a permitir. El año que viene te vuelves a vestir de fallera. No podemos dejar que triunfen los malos porque estamos viviendo una época que pensábamos que ya teníamos absolutamente superada y estamos viviendo una regresión. Es verdad que a veces te haces pequeño, te quieres quedar en tu casa y te vencen, no podemos dejarnos vencer, ni vosotros, ni los maricas ni ningún tipo de diversidad; hasta la muerte unidos"