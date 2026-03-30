Dos 'primas' que sospechan que son hermanas biológicas necesitan la ayuda de sus familiares: "No van a querer"

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Janet y Tahila sospechan que son hermanas biológicas. Todo viene cuando los padres de Janet se separan y su progenitor empieza a salir con una mujer que estaba embarazada.

Para la familia de su madre, la nueva pareja de su padre había gestado al embrión con otra persona diferente. Pero para el entorno del padre de Janet ese futuro hijo era fruto de su nueva unión.

Tras morir ambos padres, Janet quedó a cargo de su tía. Y esa criatura que llegó a su nueva vida, Tahila, también estuvo bajo tutela de otra tía aunque sin averiguar al cien por cien si son familia biológica. De ahí que una y otra se traten como 'primas'. Ahora, quieren saber la 'verdad' y conocer si realmente existe unión de sangre entre ambas con un test de ADN al que se han sometido en 'El diario de Jorge'.

¿Lograrán convencer a su familia?

El resultado de esa prueba ha sido 'no concluyente'. Según la doctora, esto no quiere decir que sean o no familia. Lo que necesitan ahora es la colaboración de más familiares para conseguir la suficiente información genética que permita dar luz a la cuestión.

Sin embargo, tanto Janet como Tahila tienen claro que la ayuda familiar no es muy viable. "No van a querer", dice la segunda. Su 'prima' ha hecho un llamamiento en directo para conseguir que alguien de su entorno se someta al test de forma anónima. ¿Lo logrará?