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La semana pasada David vino a 'El diario de Jorge' para solucionar un problema con un amigo. Según contó, se acostó con la novia de este joven el día de San Valentín y quería contárselo y arreglarlo con él. Esto no llegó a buen puerto, pero David aprovechó su visita al programa para pedirle a Jorge Javier una cosa: que le encuentre pareja. Por eso el joven ha vuelto.

"Yo te pedí que me encontraras una novia y te dije que yo te iba a encontrar un novio. Pues yo he hecho los deberes y te he encontrado un novio", comenzaba el invitado. En su segura visita, el presentador le ha preguntado acerca su prototipo para conseguirle al amor de su vida: "A mi me gusta que sea muy caliente y quiero que sea una persona fiel. Lo que más me gusta es que lleve gafitas", confesaba David.

A lo largo de toda la entrevista, ha compartido sus confesiones más íntimas sobre el sexo y las relaciones, sin saber que su futura cita estaba más cerca de lo que él pensaba. En ese momento, Jorge Javier se ha apartado para presentarle a Paula.

"Yo soy seria, leal y muy fogosa"

Paula no ha dudado en conquistar a David después de que este descubriera que su cita en 'El diario de Jorge' era la joven que estaba sentada a su lado. Tras las oportunas presentaciones, Paula se ha sincerado con él: "Yo soy seria, leal y muy fogosa", dejando a David prácticamente sin palabras y muy nervioso por la situación.

Paula ha querido saber más de David y le ha hecho preguntas muy importantes para ella. ¿Conectarán e irá bien su incipiente relación? 'El diario de Jorge' es capaz de juntar a dos jóvenes para que surja el amor entre ellos.