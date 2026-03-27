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Rosi enterró a su hijo porque se había muerto a los pocos días de nacer y, a los 11 años, exhumaron la tumba y estaba vacía: "No había nada, estaba vacía", contaba en 'El diario de Jorge'. Ese hecho fue traumático para ella y sintió mucha pena: "Yo pensé que nos habían engañado en ese momento". La mujer dio a luz el 4 de septiembre de 1977 en el hospital militar Gómez Ulla, en Madrid.

En el 2012, cuando comienzan a salir casos de casos robados, se decidió a investigar y descubrió que hubo varios casos en el hospital donde ella dio a luz a su hijo: "Es una parte de mi historia muy triste y bastante dolorosa", confesaba. Las irregularidades marcaron su caso desde el primer minuto.

"Me enseñaron un cuerpo que no se parecía a mi niño"

"Yo vi al niño porque obligué que me lo enseñaran. Se lo llevaron porque le había faltado aire al nacer. Yo tuve un disgusto muy grande. Le pedí a la monja verlo y estaba encerrado en una habitación", compartía la mujer. Al día siguiente el médico le dijo que su hijo se había muerto: "En aquel momento pensé que se había desfigurado al morirse, porque no se parecía al niño que yo tuve en mis brazos".

Rosi, en el año 2012, denunció el caso en la Fiscalía General del Estado y sigue esperando respuestas. David, su segundo hijo, nació el mismo día un año después que el robo del bebé: "Seguimos buscando con la misma esperanza que el primer día. Necesitamos que aprueben la ley, sería una ayuda para todos nosotros para acabar con el sufrimiento", explicaba su hijo.

La petición de Rosi

Tras compartir su historia con todo el programa, Rosi hizo un llamamiento para recabar toda la información posible para encontrar a su hijo robado: "Tuve a mi hijo en el hospital Gómez Ulla el 4 de septiembre. Estamos deseando encontrarle. Era un niño muy deseado y tenemos mucha ansia de encontrarle. Creemos que se parece a su hermano David", decía la mujer.

Si recibes alguna información vinculada a este caso u otro, 'El diario de Jorge' dispone de un número de teléfono (646 007 365) al que puedes contactar para reportar cualquier dato que resulte clave en la investigación.