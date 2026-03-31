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Alba lleva sin ver a su hermana, Gemma Tarragona Aguilá, desde el día de su boda, hace 18 años. "Le escribo a su correo electrónico pero no recibo noticias. No sé nada de ella desde entonces porque se distanció", contaba la invitada en 'El diario de Jorge'. Su hermana Gemma abre un negocio y comenzó a sentirse muy agobiada: "En el 2007 le dijo a mi madre que se iba de vacaciones a Menorca y nunca más volvió a nuestra casa. Lo dejó todo".

Una vez que Gemma se fue, su madre comenzó a asumir los gastos y las deudas de su hermana: "Acabó perdiéndolo casi todo por el negocio de Gemma. Es como si ella se despreocupara cuando se fue". Después de la boda, en el 2014 Alba se enteró que su hermana se fue a vivir a Senegal a través del correo electrónico: "Tenía contacto con mi padre y retoman relaciones".

"No he perdido la fe de volver a verla"

"Mi hermano mayor asegura que hace 3 años se tomó un café con ella y no preguntó por nosotros porque no le interesaba nuestra vida". Alba y su madre fueron a la policía para poner una denuncia de desaparición, pero al ser una decisión voluntaria, no pudieron hacer nada: "Yo creo que se avergüenza por arruinarnos y no da el paso de acercarse a nosotros por temor a represalias".

Maribel, la madre, conectó por teléfono: "No he perdido la fe de volver a verla. He pedido mucho por ella y ahora tengo mucha serenidad, feliz", confesaba ella. Maribel ha reconocido que no sabe por qué su hija no da el paso y afirma que no le reprocharía nada.

La petición de Alba para encontrar a su hermana

Tras compartir su historia, Alba hizo una petición para encontrarla: "Gemma, he acudido aquí porque en un pasado estaba enfadada. Me encantaría verte y darte un abrazo. No tengo ningún reproche hacia ti", pedía entre lágrimas. Además, le ha dicho que le quiere mucho y ha pedido la colaboración del público para encontrarla: "Dicen que nos parecemos y que tiene 57 años. Ha estado por Girona o por Barcelona", decía.

Si recibes alguna información vinculada a este caso u otro, 'El diario de Jorge' dispone de un número de teléfono (646 007 365) al que puedes contactar para reportar cualquier dato que resulte clave en la investigación.