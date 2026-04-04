telecinco.es 04 ABR 2026 - 15:00h.

Pilar no ha podido evitar llorar al ver que en el escaparate final había algo que tanto ella como su marido Ismael necesitan desde hace tiempo

Disfruta de todos los programas de 'El precio justo' en Mediaset Infinity

Compartir







Pilar, de profesión peluquera, ha sido la concursante que ha logrado llegar hasta el ansiado escaparate final en este último programa de ‘El precio justo’. Pilar, que ha acudido al programa acompañada de su marido, ha sigo la mejor en la ruleta y se ha hecho con el privilegio de intentar acertar el precio justo del último escaparate.

¿Qué contenía el escaparate final? Toma nota:

Un set formado por un corta setos, una corta césped y un soplador de hojas

Un set de tres maletas

Un viaje para dos personas a Jordania que incluye los vuelos, los alojamientos en hoteles de cinco estrellas con desayuno, excursiones y guía en español

Un coche cien por cien eléctrico con techo panorámico y muchísimos extras de lujo

Cuando Pilar ha visto el coche en el escaparate final no ha podido evitar emocionarse: “Tenemos un coche muy viejecito y me hace mucha falta uno, es necesario para mí. Si no me llevo nada no pasa nada, me llevo la maravillosa experiencia”.

Pilar, con la inestimable ayuda de su marido Ismael, ha calculado el precio del escaparate final y ha dado una cifra: 36.500 euros con un margen de 1.000 euros. ¿Conseguirá Pilar acercarse lo máximo posible al precio justo sin pasarse? ¡Dale al play!