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Óscar llega desde La Rioja y no se ha emocionado en exceso al descubrir que era su nombre el que estaba en el sobre que Juanra abre al inicio del programa. El concursante le ha reconocido al presentador que estaba empezando a pasárselo muy bien en el programa junto a sus compañeros: “Casi me da pena salir”.

Óscar ha trabajado más de dos décadas en un quiosco en el que se sentía feliz hasta que un día recibió una llamada para comenzar con un nuevo empleo: “Soy pinche de cocina en el hospital de La Rioja y estoy muy feliz, desde aquí le mando un beso a mi jefa que es un amor”.

Si Óscar consigue hacerse con un buen pellizco tiene muy claro lo que hará con el dinero. Su marido, con quien lleva casado siete años, cumple este año los 50 y nada le haría más ilusión que un buen viaje: “Sería un regalo para él del que también me aprovecharía yo, no le voy a mandar solo de viaje…”.

Óscar tiene en mente algún destino lejano como por ejemplo Perú: “Nos gustaría viajar a ese país y si sobra algo de dinero me compraría algunos trapitos y zapatos, que me encanta”.

Aunque el inicio del concurso de Óscar ha empezado bien, lo cierto es que con el paso del tiempo empezaban a salir las mejores cajas del panel. Una oferta nada despreciable de la banquera ponía a Óscar en una situación que debía pensar: ¿aceptará la oferta o irá a por todas? ¡Dale al play!