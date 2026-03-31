El concursante asegura que no necesita el dinero y que quiere vivir la experiencia

Máxima tensión en la jugada final de Jesús, de Melilla: ¿Tenía los 150.000€ en su caja?

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Carlos, de Salamanca, ha jugado a ‘¡Allá tú!’ con dos objetivos muy claros: ganar dinerito para su boda y vivir la experiencia. Sabía que quería jugar y al tener la caja número 10 en su poder, su número, y a su hermano al lado, ha tenido clarísimo que iba a jugar hasta que el panel dejara de gustarle.

La suerte ha cogido de la mano al concursante de Salamanca y no le ha soltado. Su panel ha ido pintándose de verde y ha llegado al final con dos cajas verdes y una oferta de la banquera de más de 6.000€. Carlos tenía claro que no tenía nada que perder porque no le hacía fatal el dinero y había venido a jugar: “Es mi número y voy a muerte”.

¿Qué premio escondía la caja número 10? ¿Ha hecho bien Carlos fiándose de su intuición? Dale al PLAY y descubre cuál ha sido el premio que ha ganado Carlos, de Salamanca.

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