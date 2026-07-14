Lidia González 14 JUL 2026 - 15:46h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ desvela sus intenciones respecto al amor y habla de sus planes de boda

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







La vida amorosa de Maica Benedicto no ha pasado por su mejor momento desde su salto a la fama, pero ella tiene muy claro que su media naranja está esperándola. Después de opinar sobre el novio de Claudia Chacón, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ confiesa los requisitos que debe tener su hombre ideal. La influencer se ha mostrado muy clara al hablar sobre este tema y no ha dudado en explicar cómo se encuentra. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que le ha pasado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha querido poner sobre la mesa cuáles son sus intenciones respecto a las relaciones amorosas y la postura que tiene al respecto: “Yo no persigo, yo atraigo”. Con las ideas muy claras, la murciana desvela todo lo que debe cumplir el hombre perfecto para poder conquistarla. Después de desvelar las secuelas que tiene tras su estancia en Honduras, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ habla sobre sus planes de boda y asegura: “No quiero cucarachos”.

Maica Benedicto cuenta la odisea que vive para encontrar piso en Madrid

Maica Benedicto no solo ha hablado de su situación personal, sino que también ha querido compartir con todos sus seguidores el complicado momento que está viviendo. La que fuera concursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ cuenta la odisea que vive para encontrar piso en Madrid. La creadora de contenido está deseando dar un paso muy importante en su vida, pero está siendo mucho más difícil de lo que esperaba y, agobiada, explica el último varapalo que se ha llevado. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en exclusiva, para Mediaset Infinity!