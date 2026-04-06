Los colaboradores estrenan el confesionario de 'VAV': "Tuve fantasías animadas con los dibujos de la Warner"
El confesionario de 'VAV' nace como un espacio de confesiones reales, directas y sin filtros y ayuda a conectar al público con los colaboradores a través de experiencias personales
La cantante catalana Rosalía, en sus conciertos de su actual gira, invita a artistas al escenario para compartir con el público sus mayores secretos. En esta misma línea, 'Vamos A Ver' ha inaugurado su nueva sección: el confesionario. En este novedoso rincón de verdades, diferentes colaboradoras expondrán sus secretos mejor guardados o más oscuros con el objetivo de llenar el plató de sinceridad.
La primera en sentarse fue Bibiana Fernández, que ha hablado sin tapujos sobre su pasado: muchas relaciones, pero no siempre bien elegidas. Reconoce errores, aunque dejó claro que no se arrepiente ni pide perdón, se defiende: "muchas veces una caza por gula, no por intención de comer, sino con intención de cazar". Desde hace tiempo, ha admitido que se siente "a régimen" desde hace mucho tiempo.
Después, Marisa Martín Blázquez ha optado por una confesión más discreta. Admitió haber tenido fantasías "animadas" en la época que veía los dibujos de la Warner y lanza una idea clara: a veces pesa más lo que no hiciste que lo que hiciste.
El tono ha cambiado con Adriana Dorronsoro, que ha compartido una historia muy actual: un engaño a través de aplicaciones de citas. Todo parecía perfecto hasta que descubrió que el chico era falso, una persona haciéndose pasar por otra, y claro, hablaba con otras mujeres. Una experiencia que resumió como una decepción y una advertencia.
Por último, Giovanna González ha protagonizado una de las anécdotas más llamativas: su pareja la dejó por WhatsApp tras un concierto de Manolo García. Una ruptura inesperada porque, además, vivían juntos. Más tarde, en una alfombra roja, Giovanna se encontró a Manolo García y le contó la anécdota aunque la respuesta de él fue que "era imposible porque de su concierto todas las parejas se reconcilian"... La colaboradora también ha admitido que le dio pena porque el cantante quedó algo triste por la noticia.