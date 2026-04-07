Jose llega al final con un panel de infarto: desde un peine gigante a los deseados 150.000 euros

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Jose es de Málaga y tiene 27 años. Aunque nació en la ciudad andaluza, Jose lleva tres años viviendo en Madrid donde se encuentra opositando para operador comercial de Renfe.

Si consiguiese llevarse un buen pellizco, Jose tiene muy claro lo que haría con el dinero: “Primero vivir porque estoy pagando un alquiler y no trabajo porque estoy opositando, después un viaje bien gordo, mi sueño es a Korea del Sur, también me apunto a todos los conciertos posibles, quiero ir al de Ariana Grande en Londres, ya no hay entradas, pero con dinero se puede todo. Si me sobra algo también me operaría los ojos, que llevo lentillas y me las quiero quitar, con 150.000 me da para todo”.

Con tantos sueños por cumplir, lo cierto es que Jose necesita una buena suma que llevarse de regreso a Málaga. Jose ha ido abriendo cajas y se ha encontrado ante un panel más que favorable que finalmente acababa con tres cajas sin abrir: un peine gigante, 12.500 y 150.000 euros.

La banquera hacía la llamada y ofrecía al malagueño una cantidad con la que no podría cumplir todos sus sueños, pero sí podría pagar unos cuantos meses de alquiler además de algún que otro concierto. ¿Se quedará Jose con los 11.013 euros que le ofrece la banquera o se arriesgará y se irá a casa con los 150.000? ¡Dale al play!

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