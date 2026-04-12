Got Talent 12 ABR 2026 - 00:25h.

El emotivo último pase de oro de Risto Mejide en 'Got Talent España': "Me has dejado temblando"

Ya disponible, en Mediaset Infinity, la tercera semifinal de la undécima temporada de 'Got Talent España'

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Lydia Sánchez continúa haciendo historia en ‘Got Talent España’. Tras conseguir el pase de oro de Risto Mejide en audiciones, esta joven artista deslumbra una vez más en la tercera semifinal del programa y consigue un nuevo pase de oro de este miembro del jurado. Así ha sido la emotiva actuación de la cantante que ha emocionado a Risto Mejide.

“Hay momentos que te cambian la vida. El pase de oro de Risto fue, sin duda, uno de ellos. Me sentí abrumada y sentí que mi sueño se había hecho realidad. Risto me ha dado la oportunidad que llevaba tanto tiempo buscando. Cuando tú no sales de tu habitación o haces conciertos pequeños en un pueblo pequeño, no eres consciente de a cuánta gente puedes llegar, pero me he dado cuenta de que, realmente, puedo hacer cosas grandes”, confiesa Lydia antes de salir al escenario.

Sigue sin creerse aún que es finalistas de ‘Got Talent España’, algo que le impone, y confiesa sentir una presión inmensa por no decepcionar a Risto: “Yo lo que busco es transmitirle y que él vuelva a sentir lo mismo o incluso más de lo que sintió en las audiciones. Le demostraré que no se ha equivocado conmigo”. Y parece ser que no, que no le ha decepcionado, pues Risto Mejide ha dado su pase de oro de nuevo a Lydia.

Lydia Sánchez consigue el último pase de oro de Risto Mejide en la tercera semifinal de ‘Got Talent’

Lydia Sánchez ha vuelto a enamorar y emocionar a todos con su voz y con su interpretación al piano, pero especialmente a Risto Mejide, que era el encargado de otorgar el pase de oro en esta tercera semifinal de ‘Got Talent España’: “Solo estoy pensando que qué has hecho conmigo. A mí sí que me has dejado temblando”, dice Risto haciendo referencia a la canción que ha interpretado minutos antes sobre el escenario.

Dicho esto, Risto Mejide se levanta y sube al escenario junto a Lydia, visiblemente emocionado: “Quiero que el último pase de oro de mi vida lo den mis compañeros para ti y yo lo viva aquí contigo”, propone. De esta manera, Paula Echaverría, Lorena Castell y Carlos Latre se levantan y proceden a pulsar juntos el botón del pase de oro. “Gracias a todos, esto es increíble”, han sido las palabras de una emocionada Lydia.

Así fue la actuación de Lydia Sánchez en las audiciones de 'Got Talent España'