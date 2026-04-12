Got Talent 12 ABR 2026 - 01:00h.

'Got Talent España' elige a tres nuevos finalistas tras un ajustadísimo empate entre los candidatos

Ya disponible, en Mediaset Infinity, la tercera semifinal de la undécima temporada de 'Got Talent España'

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‘Got Talent España’ continúa eligiendo a sus finalistas en esta undécima temporada y tres nuevos artistas se suman a este gran cartel en la tercera semifinal del programa. Risto Mejide concede su último pase de oro y público y jurado eligen a dos nuevos candidatos a ganar ‘Got Talent’.

Risto Mejide da su último pase de oro a Lydia Sánchez

Lydia Sánchez ha vuelto a emocionar a Risto Mejide y ha vuelto a conseguir su pase de oro. Se trata del último pase de oro de este miembro del jurado: “Solo estoy pensando que qué has hecho conmigo. A mí sí que me has dejado temblando”, han sido sus palabras nada más verla interpretar una emotiva canción al piano.

Un empate provoca tensión entre los elegidos por público y jurado

Una vez terminada las actuaciones, el público presente en el teatro ha votado por sus favoritos y ha elegido a los 4 artistas que más les han gustado. Santi Millán ha procedido a anunciar el nombre de estos cuatro: el joven mago Pablo Quevedo, el grupo de baile The Young X, la campeona de ‘poetry slam’ Mamá Fiera y la Escuela de teatro musical Yelena Lafargue.

Pablo Quevedo, al ser el más votado por el público, pasa directamente a la final. Ahora, llegar el turno del jurado, que debe elegir entre el resto de candidatos. Paula Echevarría ha votado en primer lugar por The Young X mientras que Lorena Castell confesaba estar con dudas: “Si soy honesta conmigo misma, lo que más me hace vibrar y lo que más me eriza la piel es el baile y os habéis superado… mi voto también es para The Young X”.

Carlos Latre se decanta por Mamá Fiera porque “es diferente y único y me ha tocado el corazón”. Risto Mejide, que tiene la posibilidad de producir un empate, toma la palabra: “Dije que iba a contar con la opinión del público, y voya contar con la opinión del público… yo voto a Mamá Fiera”.

Al producirse un empate, es el público quien tiene la última palabra y pasará a la final quien haya obtenido más votos por parte del público: ¿The Young X o Mamá Fiera? Santi Millán es el encargado de dar el nombre. Haz click en el vídeo para descubrir quién es el que pasa directamente a la final de ‘Got Talent’, sumándose así a Lydia Sánchez y Pablo Quevedo.

Estos fueron los finalistas de las dos semifinales anteriores: