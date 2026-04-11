Got Talent 11 ABR 2026 - 23:00h.

El coro minero de Turón (Asturias) emociona a Paula Echevarría en la tercera semifinal de 'Got Talent España'

Ya disponible, en Mediaset Infinity, la tercera semifinal de la undécima temporada de 'Got Talent España'

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Ya en audiciones, Paula Echevarría no pudo evitar emocionarse al ver la actuación del coro minero de Turón. Este grupo de cantantes corales al escenario de ‘Got Talent España’ en esta tercera semifinal para volver a acercarnos a Asturias: “Escribimos con las manos desgastadas y el alma llena de recuerdos. “Nos diste pan, nos diste sustento, te llevamos a todas partes en cada paso que damos, pero también fuiste negra y dura como el carbón recién cortado”, son sus palabras antes de su actuación.

“Nos enseñaste a mirar al cielo, aunque estuviésemos bajo tierra. Entre polvo y oscuridad, nos hicimos de acero, nos hicimos hermanos. Esta noche elevaremos nuestras voces, Asturias bella, porque siempre nos agarramos a tu recuerdo. Por los que será, pero, sobre todo, por los que un día fueron y ya no están”, confiesa antes de salir de nuevo al escenario y emocionar a todos con su actuación.

Paula Echevarría llora con la actuación del coro minero de Turón

Paula Echevarría no ha perdido detalle de este coro minero e iba moviendo los labios al ritmo de la letra de la canción que han interpretado. Muy emocionada, ha tomado la palabra tras disfrutar de esta actuación: “Es que… madre mía, entre que una está sensible y que echa de menos casa…”, han sido sus palabras tras una broma de Risto Mejide que hace alusión al hecho de que este grupo siempre hace llorar a su compañera.

“No quiero ni valorar la actuación, a mí me da igual porque va a votar el público. No somos nosotros, pero, para mí, el hecho de que me traigáis un trocín de Asturias, ya en audiciones y ahora otra vez… el hacerme remover y revivir todo por dentro… gracias”, logra decir Paula Echevarría con lágrimas en los ojos ante la atenta mirada de sus compañeros, quienes también han tenido unas palabras de estos participantes.

Así fue la actuación del coro minero de Turón en audiciones