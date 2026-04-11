La calle opina: damos a probar la palmera de chocolate más cara del mundo que se vende en Madrid por 16 euros

telecinco.es 11 ABR 2026 - 14:38h.

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¿Quién puede resistirse al sabor de una crujiente palmera de chocolate? ¿Y si encima es la considerada como 'mejor palmera de chocolate del mundo'? Este delicioso manjar existe y lo tenemos muy cerca, concretamente en una de las mejores pastelerías de Madrid. Este delicioso dulce de hojaldre ha sido creado por el pastelero Ricardo Vélez que ha autoproclamado la suya como 'La mejor palmera de chocolate del mundo'.

Vélez se formó como pastelero en la prestigiosa École du Gran Chocolat de Valrhona en Francia para después fundar su exitoso Moulin Chocolat, un referente de la mejor repostería de Madrid. Fue aquí donde el repostero presentó esta palmera en la pasada edición de Madrid Fusión que se podrá disfrutar en Madrid por tiempo limitado y cuyas unidades también son limitadas. Esta palmera de chocolate, la mejor del mundo según Vélez, contiene un ingrediente clave que es la manteca de cerdo ibérico de Guijuelo frente a la mantequilla francesa tradicional que se suele utilizar en este tipo de repostería.

Para el chocolate, Vélez utiliza uno negro Guanaja con un porcentaje del 70% de cacao que se remata con una capa fina de una cobertura. ¿Y cuánto debes pagar si quieres disfrutar de este delicioso manjar? Pues la nada despreciable cifra de 16 euros por unidad. ¿Estará la gente de a pie dispuesta a desembolsar casi 20 euros por la palmera? Óscar Furones se ha puesto manos a la obra y ha salido a la calle con una de estas codiciadas palmeras.

"¿Pero qué lleva, oro?"

Como era de esperar, la relación calidad precio de este manjar no ha acabado de convencer a la gente de a pie: "¿Pero qué lleva, oro? No lo vale". Aunque los transeúntes han reconocido que la palmera estaba deliciosa, lo cierto es que todos ellos han reaccionado igual al saber el precio. Por si fuera poco, Óscar, que es un poco travieso, ha dado el cambiazo y ha ofrecido a probar una palmera de las que podemos adquirir en cualquier supermercado. ¿Habrán notado el cambio? ¡Dale al play!