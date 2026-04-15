Ylenia se sienta en el plató de ‘¡De viernes!’: el viernes a las 21:45h, en Telecinco

telecinco.es 15 ABR 2026 - 11:04h.

No te pierdas la entrevista más esperada, el viernes a las 21:45h, en Telecinco

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Ylenia Padilla lleva años alejada de los medios, pero hace unas semanas rompió su silencio con un scoop en '¡De viernes!'. Tras mucho tiempo fuera del foco mediático, vuelve a sentarse en un plató de televisión, y lo hace precisamente en '¡De viernes!'.

Después de una primera entrevista en la que explicó los motivos de su desaparición mediática y por qué se rompió su amistad con Belén Esteban.

No te pierdas una de las entrevistas más esperadas, el viernes 17 de abril a las 21:45h, en Telecinco.