Antía Troncoso 17 JUL 2026 - 23:12h.

La hermana de Paquirri asegura que su hermano Paquirri le contó que quería divorciarse antes de fallecer: "Estaba harto de la familia Pantoja"

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Teresa Rivera se sienta en el plató de '¡De viernes!' tras las imágenes del deterioro de Cantora emitidas la semana pasada en 'El precio de...'. La hermana de Paquirri reacciona en el programa a la histórica entrada de las cámaras en la finca en la que compartió tantos veranos junto al torero. Tras ver el estado en el que se encuentra el legado del diestro, Teresa carga duramente contra Isabel Pantoja y recuerda la última conversación que tuvo con el torero en la que le confesó que quería divorciarse.

Canales Rivera, hijo de Teresa, fue uno de los miembros del clan Rivera que pudo volver a pisar Cantora. Ahí, el torero manifestó su descontento por las condiciones en las que la finca se encontraba: "Me parece vergonzoso porque esto lo hubiese querido yo, mis primos o mis tíos y se hubiese tratado como un recuerdo tan importante", se quejaba Canales al contemplar el abandono.

Ahora ha sido Teresa Rivera la que se ha pronunciado en nuestro programa después de ver algunas de las imágenes inéditas del aspecto actual de la propiedad que para su hermano era "un gran sueño". "No se ha respetado el legado de mi hermano. Es vergonzoso, me da pena", ha lamentado la hermana del diestro. Emocionada con el estado deplorable de la finca que "era la felicidad de su hermano", Teresa se refiere a Isabel Pantoja como "una okupa en su propia casa": "No sé como se puede vivir así. Una persona que lo ha tenido todo y que llegue a dejar Cantora como la ha dejado. Es muy triste".

Teresa Rivera, sobre la confesión de su hermano antes de morir: "Me dijo que quería separarse"

La hermana de Paquirri ha recordado en el programa el último día que estuvo en Cantora y el desplante que sufrieron sus hijos por parte de Isabel Pantoja, quien no les permitió entrar a la piscina de la propiedad. Esta situación enfado mucho a Teresa que, tal y como cuenta, le reprocho lo sucedido a su hermano. "Se la lie", confiesa.

A raíz de eso, los hermanos quedaron en tener una importante conversación en cuanto el torero volverse de su gira por América. Algo que, lamentablemente nunca ocurrió por el fallecimiento del torero. "No tuvimos la oportunidad de decirnos lo que nos teníamos que decir", lamenta Teresa.

Sobre esa última conversación, la hermana del torero asegura: "Había muchas cosas que tenía que hablar con él. Él me dijo: 'Ya hablamos porque yo voy a hacer algo, separarme'." "Me lo creí, pero en ese momento no le eche cuenta", asegura la Teresa, que, a continuación comparte los motivos por los que piensa que su hermano habría tomado esa decisión: "Lo tenía meditado. Estaba harto de la familia. Allí quienes mandaba eran ellos".