Ana Rosa, de Pedro Sánchez: "¿Cómo es alguien que elige a personas como Cerdán Ábalos y Koldo?"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Puedes ver el programa de hoy en 'Mediaset Infinity'

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En el editorial diario de la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa', se han destacado un día más las declaraciones en el juicio por el conocido como caso Mascarillas, especialmente la de 'la Paqui'.

Ana Rosa Quintana ha arrancado: "Buenos días. ¿Qué tienen en común Yolanda Díaz y Paqui, la mujer de Cerdán? Dos cosas. La primera es que ambas hablan de clasismo. Yolanda Díaz asegura que Junts es un partido clasista. Puigdemont ha respondido que gracias a sus siete votos ella es vicepresidenta y que la próxima le vote su tía la del PP para ocupar el cargo. Paqui, la mujer de Cerdán, también habla de clasismo. Asegura que llamarla Paqui es clasista. Entró al Senado dando órdenes a todo el mundo. Exigía que entrasen con ella dos personas cuando el reglamento solo permite un acompañante y en un gesto de desdén se puso a mirar el móvil mientras decía: "No soy la Paqui, soy Francisca Muñoz Cano. Valeeeee".

La presentadora ha continuado: "Un retrato que refleja el tipo de personas de las que el presidente ha decidido rodearse. ¿Cómo es alguien que elige como amigos y manos derechas a personas como Cerdán Ábalos y Koldo? Ahora Sánchez no los conoce. Igual que Francina Armengol. La presidenta del Congreso asegura que no recuerda a Koldo ni que hiciera de enlace para comprar mascarillas fake durante la pandemia por valor de 3,7 millones de euros a la trama. No lo conoce pero solo intercambiaron 65 mensajes según la UCO. En algunos de ellos, Koldo se dirigía a ella como "Cariño, te informo". Ella le respondía: "Necesito hablar con el ministro".

Ana Rosa Quintana: "La presidenta del Congreso asegura que no recuerda a Koldo ni que hiciera de enlace para comprar mascarillas fake"

"En la comisión del Senado hay obligación de decir la verdad. Hay 65 pruebas de que mucha verdad no dijo o que tiene una memoria endeble. Quizá no se reconozca en los mensajes en los que pedía ayuda a Koldo, el Señor Lobo de la trama mascarillas que solucionaba problemas. "Yo te lo arreglo", le decía Koldo a Armengol. La presidenta del Congreso siempre puede hacer como el jefe del Pentágono y citar en una misa citas falsas de la Biblia que en realidad sacó de Pulp Fiction. Si quiere citar a Tarantino, también puede usar la frase de Samuel L. Jackson cuando cita el salmo de Ezequiel 25:17. Esta frase le vendría al pelo para citarla en el Senado: "El camino del hombre recto está rodeado por la avaricia de los hombres malos. Bendito es aquel que, en nombre de la verdad pastorea a los vendedores de mascarillas fake a través del valle de la oscuridad. Amén", ha sentenciado.