Ana Rosa, del ascensor reservado a Ábalos: "Es la viva metáfora de la corrupción"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado un día más con el ya famoso editorial de su presentadora, en el que en esta ocasión ha destacado las últimas declaraciones en el juicio por el conocido como caso mascarillas.

"Buenos días. Cuatro esquinitas tiene esta cama, en una está Koldo, en otra Cerdán, en otra Ábalos y en la cuarta estaba Aldama. Ábalos negó tres veces a Aldama, pero ayer en el juicio mascarillas supimos en palabras de Pardo de Vera y de un Guardia Civil que Aldama se movía en el ministerio de Transportes como Pedro por su casa hasta el punto de usar el aparcamiento de autoridades. Ahora que la Unión Europa quiere imponer el teletrabajo deberíamos tomar nota de Ábalos, porque el ministro no iba a trabajar al ministerio, pero allí estaban sentados en su despacho Koldo y Aldama, ese señor al que llamaban el pequeño Nicolás o agente de la TIA. Desde el parking de autoridades Aldama subía hasta el corazón del Ministerio en el ascensor reservado al ministro. Ese ascensor es la viva metáfora de la corrupción. Un montacargas en el que se encontraban corruptos y corruptores. Solo faltaba el señor de la segunda planta de Ferraz recogiendo los billetes", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

La presentadora ha continuado: "El ministro de Transportes ha creado un bulómetro con dinero público para desmentir las informaciones que él considera leyendas urbanas, como la chica de la curva, o la presencia de enchufadas en su ministerio. El ministro está en el lado correcto del bulo. El bulómetro del ministerio maneja la información como mercancía desmintiendo los hechos que no se ajustan a su realidad a su realidad paralela. Lo que no es un bulo es que están polarizando a las víctimas".

Ana Rosa Quintana: "En Adamnuz no hubo un fallo humano. Hubo una negligencia"

"Las víctimas de la dana fueron ayer recibidas por el ministro de Justicia y por Diana Morant y además pudieron entrar al Congreso con camisetas. En la otra cara de la moneda, las víctimas de Adamuz se tuvieron que quedar a las puertas de la Cámara Baja con 47 sillas vacías sin que nadie del Gobierno les hiciera ni caso. Mientras, Puente enchufa el ventilador de bulos para culpar de la tragedia a los servicios de emergencia andaluces. Dice Puente que en el accidente de Angrois no dimitió nadie. En Adamnuz no hubo un fallo humano. Hubo una negligencia. Se rompió la vía un día antes y no hubi sistema de alarma que avisara. Las máquinas auscultadoras estaban en el taller y personal de Adif se llevaron pruebas. Como piden las víctimas, solo queremos "Verdad, Justicia y garantías", ha sentenciado Ana Rosa en directo.