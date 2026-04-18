Fiesta 18 ABR 2026 - 19:01h.

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Saúl Ortiz ha irrumpido en el plató de 'Fiesta' con una información exclusiva que tiene como protagonista a una de las jóvenes de las que más se habla en las últimas semanas: Tana Rivera. Tras hacerse pública la relación entre Tana y el torero del momento, Roca Rey, empiezan a surgir nuevas informaciones y la de Saúl no va a dejar a nadie indiferente.

Saúl tiene información de primera mano que habla no solo de una relación pasada entre Roca Rey y Rocío Osorno hace algo más de un año, si no que además la propia Tana habría advertido a su amiga sobre el torero con el que ahora sale.

Roca Rey y la influencer sevillana habrían mantenido una relación de unos meses que no había salido a la luz hasta ahora y que habría coincidido con el momento en el que el torero salía con la chica mejicana:

"Una persona de la cuadrilla de Tana, en la que también está Victoria Federica, me cuenta que en aquel momento Tana le dijo a Rocío Osorno que tuviera cuidado con Andrés y que ella no se fiaría mucho de él".

¿Rocío Osorno filtró la relación entre Tana y Roca Rey?

Es cuanto menos sorprendente que Tana Rivera, pese a que hace unos meses advertía a Rocío sobre Roca Rey, ahora haya empezado una relación que al parecer va muy en serio como demuestran los últimos movimientos de la pareja.

Juan Luis Galiacho, que está muy informado sobre la relación de Tana y Roca Rey, tiene más datos: "Dicen las malas lenguas que habría sido Rocío Osorno la que filtró la relación entre Tana Rivera y Roca Rey".