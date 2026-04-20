'El Debate de las Tentaciones’ llega en exclusiva a Mediaset Infinity a partir del 24 de abril

Con material inédito, avances exclusivos y los protagonistas de la edición, cada viernes en Mediaset Infinity

Todos los programas completos de 'La isla de las tentaciones 10l', en Mediaset Infinity

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Vuelve 'El Debate de las Tentaciones', presentado por Sandra Barneda, con una emisión semanal, en exclusiva y en abierto en Mediaset Infinity, todos los viernes a partir de la 13:00.

En cada debate, los seguidores del formato podrán disfrutar de material inédito de la experiencia, avances exclusivos y la participación de los grandes protagonistas de la edición, junto a las valoraciones de un equipo de colaboradores.

¡No te lo pierdas! Todos los viernes, en exclusiva en Mediaset Infinity, a partir de la 13:00.