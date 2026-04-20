Lara Guerra 20 ABR 2026 - 21:16h.

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Miri quiere que su madre deje de verla como una competencia con los hombres después de que tuviera un affaire con el que era su pareja. Asimismo, llega dispuesta a contarle toda la verdad sobre su relación. Mati, su madre, se sienta en el plató de 'El diario de Jorge' para desvelar todo lo que vivió con su hija y su expareja; además, quiere descubrir todo lo que sucedió.

Mati creía haber encontrado el amor hasta que le traicionó con su propia hija: "El novio de mi madre trató de seducirme en la piscina y esa noche intentó que pasaran cosas más allá, en la habitación. Después de aquello, yo por falta de cariño que tenía empecé a dejarme querer a nivel de que él venía a recogerme, me hacía regalos y después de todo eso pasaron muchas cosas".

El reencuentro de Miri y su madre

Nada más verse, ambas se dan dos besos de manera fría y tras esto, Miri explica todo lo que ocurrió: "Llevo bastante tiempo pasándolo mal, de que me veas como una competencia y que me culpes de que yo me he metido en una relación. Yo quiero tu felicidad y tu bien y echo de menos la relación que teníamos antes. me gustaría que enterraras el hacha de guerra. Creo que te pasaste mucho conmigo; vale que yo tuve que contártelo desde el primer momento, pero sabes que me cuesta mucho decir que no. Me duele que no me creyeras, eso te lo puedo perdonar, pero no se me va a olvidar en la vida".