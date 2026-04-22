Si quieres saber cuál es el resultado concluyente de su última prueba de ADN... ¡Aquí te lo contamos!

No te pierda ninguna de las historias de 'El diario de Jorge', en Mediaset Infinity

Compartir







Después de dos intentos, la prueba de ADN al fin sale concluyente y, por tanto, hoy Janet y Tahila descubren en 'El diario de Jorge' si son o no son hermanas. Razón por la cual ambas se van poniendo nerviosas a lo largo del programa.

Janet cree que saldrá positivo, lo que significaría que su padre le fue infiel a su madre. Mientras que, si sale negativo, esto supondría que Tahila no pertenece genéticamente a la familia con la que se ha criado.

Lo que sucedió tras el varapalo del segundo resultado

Antes de conocer cuál es el resultado de esta última prueba, Jorge Javier muestra a la audiencia lo que sucedió la última vez que estuvieron en el programa y descubrieron que el resultado no era concluyente.

En dichas imágenes, la doctora les pedía a otros donantes para poder realizar otra prueba pero, al no existir esa posibilidad, empiezan a barajar otras posibilidades. "Si hay algún objeto que se pueda analizar, se hace una paternidad directa y eso sale", les señalaba.

Este es el resultado final

Al final, salió de la última persona en la que Janet hubiera pensado ofrecerse para realizar una nueva prueba. Esa persona "lo ha tenido muy claro desde siempre" y "tampoco estaba de acuerdo con esto".

La doctora Mercedes entraba en plató e informaba, tanto a la audiencia como a las implicadas, del motivo por el que hoy el resultado es concluyente y de una "contundencia alta".

Tras este momento, Jorge Javier Vázquez se acercaba a la caja donde se guarda el sobre con el resultado y procedía a leer en voz alta: "El test de ADN determina que...". Al escucharlo, ambas rompen en llanto mientras se abrazan.