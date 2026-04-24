Lara Guerra 24 ABR 2026 - 20:23h.

Compartir







Mohammed tiene 29 años y llega desde Valencia hasta 'El diario de Jorge' con una historia que pone los pelos de punta. El invitado proviene de Gaza donde sobrevivió a la dura guerra que atraviesa el país, algo que consiguió con la ayuda de Ana, quién se puso en contacto con él a través de redes sociales. Por ello, no ha dudado en traerla hasta el programa para agradecerle todo lo que ha hecho por él y su familia.

El 7 de octubre de 2023 empezó la guerra donde su familia se reunió y aseguró que "si hay que morir, moriremos juntos". Sin embargo, perdió a su pareja en un bombardeo y al día siguiente descubrió que había sido asesinada junto a toda su familia. Un terrible relato por el que no pudo siquiera enterrarlos. Ahora, llega hasta el plató para agradecerle a Ana todo lo que ha hecho.

Ana confiesa que cree que no ha hecho nada especial por él, nada más que estar a su lado: "Le vi en Instagram por casualidad y vi a un chico que hablaba español. Le escribí y le intenté salir del país, pero creo que lo consiguió por sus propios medios. Creo que soy una pieza del puzzle".

Tras esto, se reencuentra con él, y no duda en transmitirle un emotivo mensaje: "Eres como una hermana para mi. Quiero darte el valor a las cosas que has hecho por mi y mi familia; significa mucho lo que has hecho. Toda mi familia te conoce. Gracias por todo. Ojalá el mundo estuviera lleno de humanos como tú. Humanos como Ana no he visto en mi vida"