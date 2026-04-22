Compartir







Nayma y Adrián se han visto por primera vez en sus vidas en 'El diario de Jorge'. La primera hizo un llamamiento para dar con sus dos hermanos Belén García Salazar y Jesús García Salazar. Sin embargo, la mujer descubrió de forma inesperada que tenía un hermano con el que no contaba.

Aseguró, el primer día que contó su testimonio, que creció en un entorno bastante complicado. Sus padres apenas se preocupaban por sus hijos, a los que a veces les daban de comer restos de la basura. Nayma explica que no tiene ningún tipo de relación con su madre biológica, a la que incluso no llega a nombrarla como tal.

Nayma, asombrada con la existencia de más familiares

Tras escuchar su relato, Adrián decidió ponerse en contacto con el programa para intentar conocer a Nayma. Un equipo comprobó que eran hermanos biológicos por parte de padre, por lo que una y otro ya tuvieron un primer encuentro, aunque fue por videollamada ya que la mujer de Adrián tiene un embarazo de riesgo.

Este miércoles, por fin, una y otro se han visto en un emotivo momento donde no han faltado las lágrimas, los abrazos y tampoco las preguntas. "Nunca he sabido de ti", le ha trasladado Adrián. "¿A qué primos te refieres?", le lanza Nayma tras dejar caer el otro que tienen más familia.

"Tenemos mucha familia en Asturias, hace un mes estuve con los primos, con las primas...", relata Adrián.