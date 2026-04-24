Este sábado, última semifinal de 'Got Talent España': doce nuevos aspirantes y el último Pase de Oro en juego

Got Talent 24 ABR 2026 - 13:32h.

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‘Got Talent España’ alcanza su cuarta y última semifinal. Con el nivel de la competición en su punto más alto, otros doce artistas buscarán asegurarse un puesto en la gran final, como Ssaulabi, el grupo coreano de artes marciales que ya impactó al público en Audiciones y que regresa dispuesto a no dejar una sola tablilla sin romper; o Xavi de la Fuente, joven pianista que vuelve para reivindicar la música clásica ante nuevas generaciones.

El espectáculo continuará con Immnotycs, el grupo de baile más inquietante que ha pasado por el programa, que regresará con una nueva y terrorífica puesta en escena. También estará La Poem, el trío coreano que buscará conquistar de nuevo al público con sus voces y armonías.

Además, uno de los jueces concederá el último Pase de Oro de la temporada, con el que un concursante obtendrá el acceso directo a la gran final. No te pierdas una noche cargada de emoción, el sábado a las 22.00 horas en Telecinco.