El zasca del tiktoker Xavi de la Fuente a Risto Mejide tras prejuzgar lo que hace: "Está lleno de estupideces"

Got Talent 08 FEB 2026 - 00:30h.

Risto Mejide recibe un zasca de un participante por decir que TikTok “está lleno de estupideces”

Xavi de la Fuente tiene 22 años y es tiktoker. Utiliza las redes sociales para contar las cosas que le pasan y conectar con su público, espera que su actuación se vuelva viral y confía en que hasta Risto Mejide le va a dar su sí. Pero antes de actuar en las quintas audiciones de ‘Got Talent España’, este joven catalán ha tenido unas palabras con este miembro del jurado.

Al presentarse ante público y jurado como tiktoker, Risto Mejide se siente decepcionado: “Con lo bien que me habías caído…”., Y es que, detrás de Xavi hay un piano, pero Risto ya parece haber perdido el interés porque, en su opinión, TikTok “está lleno de estupideces”. Tras esto, el participante le hace una pregunta a Risto: “¿Conoces la BMB?”.

Risto duda, pero parece acertar que Xavi se refiere a Bach, Mozart y Beethoven. “De estas cosas son de las que hablo en mi TikTok. Lo utilizo como plataforma divulgativa para hablar de la música clásica y acercarla a la gente joven”. Tras este inesperado zasca por su parte, Risto Mejide no puede hacer otra cosa que levantarse y abrazar a Xavi: “No sé lo que va a hacer, pero, para mí es un sí”.

La actuación del tiktoker Xavi de la Fuente en las audiciones de ‘Got Talent España’

Xavi de la Fuente quiere demostrar que el piano no forma solo parte de su talento, sino también de su manera de expresarse y su forma de entender la vida. Para impresionar al jurado (pero sobre todo a Risto), toca al piano la pieza favorita de Mejide. De hecho, bromean con que Xavi sea “el hijo perdido” de Risto.

“Más allá de cómo tocas, de que tocas muy bien y que te gusta, que vengas vestido así, como los chavales jóvenes, normal, que vea la gente que esto no es música clásica ni música muerta, sino que es música eterna, para mí es muy importante…

…Quien descubra a través de ti a cualquiera de ellos (se refiere a los artistas de música clásica), le estás haciendo un regalo inmenso, tenga la edad que tenga. Lo bonito que se está viendo aquí es que un capullo de cincuenta años y un chaval de veintidós, pueden tener la misma pasión, y eso es maravilloso”, han sido las palabras de Risto.