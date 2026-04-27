Lara Guerra 27 ABR 2026 - 20:40h.

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Marina y Alba, de 25 y 20 años, llegan hasta 'El diario de Jorge' para sorprender a su abuela con un mensaje con mucho ritmo. El motivo de esto es que si las nietas no la invitan a algún plan, se enfada y les retira la palabra.

Una de las situaciones que ambas han explicado se remonta a una despedida de soltera en la que tuvieron que llevarla. Allí había un bailarín y ella "tocaba todo", comentan entre risas. Después de comentar que lleva 16 años soltera, ambas confiesan que se tiene que buscar un novio. Necesitan decirle que se relacione con gente de su edad y que tenga amigas para que no salga con ellas.

Rosa tiene 72 años y viene de Sevilla muy feliz para conocer a Jorge Javier sin esperar el mensaje que le traen sus nietas. Tras esto salía el bailarín a sorprender a la abuela, que se ha quedado atónita después del baile sensual. Sin embargo, en medio de esto, el chico se retiraba su cinturón en el que ponía 'haz tu vida', pero lejos de pensar que era un mensaje de sus nietas, creía que era de su hijo.

El mensaje de Marina y Alba

Después de estar muy feliz por este regalo escondido, ha llegado el momento de conocer el verdadero mensaje de sus nietas: "A parte de que esperamos que te hayas divertido, queremos decirte que te queremos mucho, pero queremos que te hagas amigas. Que te busques un novio o un amigo que te de un meneo".