Ruth agradece a su madre su apoyo tras la pérdida de su hija y su padre: “Nunca me has dejado sufrir por nada”

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Ruth acude a 'El diario de Jorge' para agradecer a su madre el apoyo incondicional que le brindó en el momento más duro de su vida. En apenas tres días, Ruth perdió a su hija y a su padre. Además, durante años luchó junto a su familia por la vida de su hija, que nació con una enfermedad rara.

La pequeña falleció en plena pandemia de la Covid-19, lo que impidió a Ruth despedirse de ella. Un mes antes de esa pérdida, a su padre le diagnosticaron un cáncer. El día que Ruth le comunicó que su hija había fallecido, le pidió que no la dejara sola, pero tan solo tres días después, él también murió.

Ruth: " Has tenido mucha comprensión y me has apoyado no solo psicológica y emocionalmente, sino también económicamente"

Durante un tiempo, Ruth reconoce que se encontró completamente hundida: “Yo solo quería irme. Me quedé sin objetivo”. Hoy ha querido traer a su madre al programa para darle las gracias por no haberse separado nunca de su lado y, además, para hacerle un regalo muy especial, ya que es una gran admiradora de Jorge Javier y conocerle es, asegura, el mejor regalo que podía hacerle.

En el emotivo encuentro, Ruth le dedica unas palabras cargadas de agradecimiento: “Muchísimas gracias, porque sabes que he estado en lo más hondo de donde se puede estar. Tú siempre has sido muy positiva conmigo y has tenido muchísima paciencia, incluso cuando yo estaba muy difícil. Has tenido mucha comprensión y me has apoyado no solo psicológica y emocionalmente, sino también económicamente. Ha habido momentos en los que no podía sostenerme por la depresión, y nunca me has dejado sufrir por nada”.