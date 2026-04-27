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Merche se ha enfrentado en 'El diario de Jorge' a la duda que le lleva acompañado durante toda su vida. La invitada le ha pedido a sus dos hermanos, Nuria y Luis, su colaboración para saber si tienen o no el mismo padre.

"Me gustaría que nos hiciéramos una prueba de ADN", les ha lanzado en directo. Ambos han aceptado la propuesta sin pensárselo. El origen de las dudas de Merche se remonta al día en que Luis decidió contarle la sospecha que tenía.

La confesión que le hizo su hermano

Fue en el 2020, tras la pandemia, cuando una y otro quedaron a tomar algo tras meses sin poder verse. Luis no se lo pensó y le dijo que cree que su padre no es el mismo que el de ellos dos -con el que se ha criado también Merche-. Ahora bien, su hermano no ha querido profundizar en el origen de sus dudas.

Eso quedó ahí y seis años más tarde Merche ha decidido que es el momento de saber la verdad. Luis cuenta en el programa de Telecinco que han tenido una familia bastante "desectructurada". Su madre llegó incluso a acudir al cuartel de la Guardia Civil para denunciar a su marido por maltrato.

Según explican, los agentes le dijeron que se volviese "a su casa" porque el hombre le iba a denunciar "por abandono de hogar". Esto sucedió a finales de los años 70.

Tras su mal recuerdo, a Merche no le importaría saber en 2026 que su padre no era su verdadero progenitor. Ahora, solo falta saber el resultado del test de ADN para terminar con el misterio.