Isa Pantoja y Makoke se sientan en el plató de '¡De viernes!': el 1 de mayo a las 21:45h, en Telecinco

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Tras la reconciliación de su madre y su hermano, Isa Pantoja da un paso al frente y se sienta en el plató de '¡De viernes!' para dar su versión de todo lo ocurrido y explica los motivos por los que se siente desplazada de su familia: ''La reconciliación con mi madre me duele, es cuando veo otra vez la diferencia en cuanto a mi hermano y a mi. Es como si nunca hubiera existido en sus vidas''.

Además, Makoke estará también en plató una semana después de contar su verdad sobre su relación con Kiko Matamoros en un scoop que ha dado mucho de lo que hablar. Ahora, la colaboradora contestará a todas las preguntas que quedaron sin respuesta y hará frente a las opiniones de los colaboradores en directo.

No te lo pierdas, el viernes 1 de mayo a las 21:45h, en Telecinco.