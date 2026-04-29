Compartir







Merche ha concluido por fin la duda que lleva teniendo desde hace años: saber si su padre, el que le crió, es realmente su progenitor de sangre. Un test de ADN al que se han sometido sus hermanos Nuria y Luis ha terminado arrojando luz definitiva sobre el origen familiar. El resultado certifica que Merche no es hija del mismo padre que sus hermanos, una noticia que ha recibido con mucha emoción y alegría.

La sospecha que ha terminado confirmándose

La razón por la que ha reaccionado de esta manera se explica por la experiencia que tuvo la mujer y toda su familia con su padre. Entre llantos, Merche se acordaba en 'El diario de Jorge' de su madre a la que le agradecía el haber tenido más relaciones con más hombres. "Olé mi madre. Supo buscar su felicidad y salir de las manos de un maltratador y un alcohólico", lanza en directo.

La duda vino después de que Luis le dijese tras la pandemia, en 2021, que no es hija del mismo padre. Su hermano no le dio más detalles de la sospecha que tenía, y Merche pasó años y años con ese pensamiento en su cabeza hasta hoy, cuando ha descubierto que no comparte el mismo progenitor que ellos.