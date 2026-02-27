Miguel Salazar Madrid, 27 FEB 2026 - 20:25h.

José tocó fondo cuando dumió en la calle durante 12 días tras arruinar a su familia, que tenía un gran patrimonio

José estuvo en coma tras varias sobredosis. Su vida ha estado marcada por un problema de adicciones que le hizo perder a su familia el gran patrimonio que le había dejado su padre tras su muerte. Tenía solo 21 años cuando falleció, por lo que su madre y él decidieron hacerse cargo de la empresa de reciclaje de camiones que tenían.

Sus adicciones acabaron con todo el patrimonio que les dejó su padre tras su muerte

En aquél momento las adicciones ya le pasaban facutra. José cuenta que con 9 años se fumó su primer cigarro y con 12 probó "drogas duras". Hoy puede hablar con total normalidad tras una larga lucha interior y una gran ruina. "Casi 600.00 euros hice perder a mi familia", admite en 'El diario de Jorge'.

Entre 2004 y 2008, sus adicciones fueron a más. Eran los años en los que tuvo que llevar las riendas del negocio familiar, pero no fue capaz. Más bien, todo lo contrario. Fue el tiempo en que su entorno perdió todo lo que tenía: "una casa de mil metros cuadrados, ocho mil metros de terreno, una nave, dos camiones, imperio de dinero, mucho material en metales...".

Cuatro años después, se quedan sin nada y su hermano Jesús, el pequeño de la familia, se sintió "solo" y "desprotegido". Les desahuciaron tras no poder afrontar los pagos de entre 10.000 y 15.000 euros. "Nos vamos a vivir a un piso chiquitito todos juntos", relata.

"Me quedé doce días en la calle"

Más tarde, se traslada a Zaragoza cuando quiebra la empresa. Es cuando tuvo esos episodios tan duros de sobredosis de las que pudo salir, algo que no pudieron contar otros compañeros. Es ahí cuando toca fondo. "Me quedé doce días en la calle compartiendo mantas con otra gente, con otros adictos profundos", expresa.

De repente, le vino un número a la cabeza. El del teléfono de su hermano. "Vino a buscarme a Zaragoza", cuenta. José empieza una nueva vida y pide perdón a todo su entorno. Ahora su relación con él sigue siendo complicada, aunque tras tres años de distanciamiento han decidido seguir adelante en un nuevo comienzo que no saben qué les deparará.

El plató del programa de Telecinco ha sido partícipe de ese bonito reencuentro. Su hermana Isabel estaba siendo espectadora de todo lo que allí sucedía por videollamada, con las lágrimas derramándose sobre su rostro y una palabra: "amor".

"Lo echo de menos en cada momento. Me crié con él, él me enseñó todo cuando mi padre murió", afirma su hermano Jesús. Ambos afirman que van a luchar por su relación. "Lo hemos pasado fatal desde la muerte de mi padre, pero ya llega un momento que ni el dinero, ni los intereses, ni esto ni lo otro. Lo que cuenta es el amor"