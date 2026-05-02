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Anabel Pantoja y María del Monte, entre las invitadas del regreso de ‘Hay una cosa que te quiero decir’: este sábado a las 22:00 horas, en Telecinco

Anabel Pantoja y María del Monte, invitadas estrella en el regreso de 'Hay una cosa que te quiero decir', este sábado a las 22:00 horas, en Telecinco
'Hay una cosa que te quiero decir', este sábado a las 22:00 horas, en Telecinco. telecinco.es
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Vuelve 'Hay una cosa que te quiero decir'. Sí, así es. El programa con las historias más emocionantes, las reconciliaciones más esperadas y mensajes que nos van a hacer vibrar desde la otra pantalla está de nuevo aquí y ya sabemos cuándo y dónde podremos verlo por televisión: este sábado, a las 22:00 horas, en Telecinco.

Además, hay dos invitadas estrella que harán del regreso del programa dirigido por Jorge Javier Vázquez algo único: Anabel Pantoja y María del Monte visitarán el plató y nos harán vibrar a todos de principio a fin. Dos auténticas estrellas y artistas que tienen mucho que contar en pantalla y cuyas confesiones no van a dejar indiferente a nadie. ¿Te lo vas a perder? Este sábado, a las 22:00 horas, en Telecinco.

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