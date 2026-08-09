La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y, de momento, solo ha confirmado el hallazgo de los cuerpos

Hallan los cadáveres de Javier Sánchez, exsecretario general de Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, y su esposa en su vivienda en Tauste, Zaragoza

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Tauste sigue sin dar crédito a lo ocurrido después de que apareciesen los cuerpos sin vida del matrimonio el pasado sábado. Según informa 'El periódico de Aragón', los coches de Javier Sánchez y Esther Latorre seguían aparcados en la puerta de su vivienda después del hallazgo de sus restos.

“No entendemos nada. No nos lo explicamos. ¿Quién les ha podido hacer esto a Javi y a Esther?”, se preguntaba una conocida de la pareja a las puertas de su vivienda. “De mi casa hasta aquí (el bar) he escuchado cinco versiones diferentes. Calla anda calla”, decía un paisano a otro. Todos se hacen la misma pregunta: por qué han aparecido muertos a cuchilladas estos dos vecinos.

“No eran de presumir, eran dos personas muy normales", dicen los vecinos

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y, de momento, solo ha confirmado el hallazgo de los cuerpos. Todas las vías de investigación están abiertas y no se descarta que se haya podido tratar de un caso de violencia de género. “No eran de presumir, eran dos personas muy normales, no llevaban nunca joyas caras ni nada”, afirmaba un señor en otro de los bares del pueblo. “Muy raro, muy raro, muy raro. Si me dices que les han robado no me lo creo. ¡Qué no!”, añadía.

“El viernes les vi yo cenando con sus amigos”, comentaba una mujer, una versión que ha podido confirmar el medio citado. El matrimonio, que fue encontrado con heridas de arma blanca, cenó en un establecimiento en una de las plazas que salpican el casco urbano de Tauste. Allí permanecieron hasta, por lo menos, la madrugada del viernes. Al día siguiente, sobre las 21:30 horas, encontraron sus cadáveres.

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"Estamos a las afueras, es una zona muy tranquila”, según los residentes

El entorno del matrimonio sigue conmocionado por los hechos y no han querido decir nada a los medios. Una familia cercana a la casa de la pareja aseguró que no habían escuchado nada la noche en la que ocurrieron los hechos. “Aquí lo único que se oye es algún remolque cuando pasa. Estamos a las afueras, es una zona muy tranquila”, explicaban.

A la espera de conocer qué ocurrió, los vecinos insisten en que no entienden cómo ha podido pasar esto. “Eran una gente de lo más normal, muy acogedores, muy sensibilizados. Gente buena”, decía una mujer. La investigación está bajo secreto de sumario pero ellos sostienen que esto no se trata ni de un robo, ni un ajuste de cuentas ni un caso de violencia de género. Pero serán las autoridades quienes resuelvan este caso que ha conmocionado a la localidad.