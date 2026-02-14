Fiesta 14 FEB 2026 - 19:07h.

La abuela de Daniel Sancho sostiene que su nieto es inocente y "no se plantea" que haya asesinado brutalmente a Edwin Arrieta

Anoche, conocíamos en '¡De viernes!' la totalidad de la íntima conversación que Silvia Bronchalo concedía a Santi Acosta y en la que, por primera vez, compartía su durísimo testimonio sobre el crimen que cometió su hijo Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua por asesinar a Edwin Arrieta en Tailandia. Esta tarde, 'Fiesta' hablaba con Noela Aguirre, abuela de Daniel, que se pronunciaba sobre la entrevista de su exyerna.

Durante las más de 8 horas de grabación para el programa de Santi Acosta y Bea Archidona, la madre de Daniel Sancho se sinceraba por completo sobre su embarazo, la infancia de su hijo y su distanciamiento con él tras separarse de Rodolfo Sancho. Además, Silvia Bronchalo desvelaba el motivo de su divorcio, en el cual hubo "muchas discrepancias".

Una mala relación que continua hasta el día de hoy. Y es que, en vez de unirse como padres de Daniel Sancho durante el duro proceso de investigación, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo han tenido muchas diferencias y desacuerdos. Hasta el punto de que, en febrero de 2024, la propia Silvia decidía denunciar a su exmarido por insultos y vejaciones. Algo sobre lo que también hablaba en su entrevista.

Noela Aguirre, al ser preguntada por Edwin Arrieta: ¿Quién es ese?

Tras la ruptura de sus padres, Silvia Bronchalo contaba que Daniel Sancho tomó la decisión de mudarse con su padre, Rodolfo Sancho y sus abuelos, Gracia Sancho y Noela Aguirre. Ha sido precisamente con esta última, con la que el programa de Emma García ha podido hablar esta tarde para conocer su opinión respecto a las declaraciones de su exyerna sobre su hijo y su nieto.

Ha sido nuestro reportero, Richard Pena, quien ha hablado con Noela, una de las personas que mejor conoce a Daniel Sancho. En las imágenes podemos verla con una postura firme respecto a la inocencia de su nieto, al que le dedicaba unas bonitas palabras: "Mi nieto adorado divino, el mejor nieto del mundo que tengo que me ha dado el cielo, por suerte. Más lindo, más bueno, más cariñoso…"

Y es que Noela Aguirre sostiene que su nieto es inocente y asegura que "no se plantea para nada" que éste haya podido ser capaz de cometer tal atrocidad. Es más, cuando el reportero le preguntaba sobre Edwin Arrieta, la abuela de Daniel sorprendía con su respuesta: "¿Ese quién es?". "No me planteo nada. Yo solo creo en mi nieto", añadía.

Las palabras de Noela Aguirre tras la entrevista de Silvia Bronchalo

Noelia Guirre también hablaba sobre la entrevista de Silvia Bronchalo y sobre la desconfianza que ésta aseguraba tener hacia la defensa jurídica de Daniel Sancho, un equipo de abogados contratado por Rodolfo Sancho. "Allá ella", respondía tajante la abuela de Daniel, que además, le contaba a Richard Pena cómo se sentía respecto al recurso presentado contra la cadena perpetua de su nieto: "La esperanza es lo último que se pierde".